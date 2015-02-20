'Ankara ve İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında' olan IŞİD, Türkiye'ye nasıl sızdı?

İstihbarat birimlerine göre, IŞİD, Türkiye için artık eskisinden daha büyük bir tehdit. Örgütün Türkiye’ye gönderdiği militanlarının, Batılı ülkelerin diplomatik misyonlarına ve kalabalık meydanlara yönelik canlı bomba saldırıları yapabileceği belirtiliyor.

Habertürk'ten Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre, Türkiye’nin hem Irak hem de Suriye sınırında hararet artıyor. Sebebi, iki ülkede derinleşen ve kontrol edilemeyen IŞİD varlığı. İstihbaratlara göre, IŞİD’in yenihedefinin Türkiye olma ihtimali birkaç ay öncesine göre artmış durumda. MİT’in, IŞİD’in Türkiye’de özellikle Batılı ülkelerin elçilik ve diplomatik misyonlarını hedef alabileceği yönünde tüm güvenlik birimlerini uyardığı basına sızdı ve yalanlanmadı. İstihbarat birimleri, IŞİD’in sadece Suriye ve Irak sınırında değil,Türkiye içinde de tehdit haline geldiğini gösteren bilgilere ulaşmış durumda. Bu nedenle hem Ankara’da hem de İstanbul’da güvenlik alarmı verildi. Uzmanlara göre bu alarmın detaylarında, IŞİD’in bu tür hedeflere yönelik araçla canlı bomba saldırısı yapması, kaos çıkarmak için suikast düzenlemesi ve kalabalık meydanları hedef alması ihtimalleri de değerlendiriliyor. IŞİD’in bu amaçla, aralarında örgütün alt ve orta düzey liderlerinin de olduğu çok sayıda militanınıTürkiye’ye gönderdiği açık kaynaklara da yansıdığı halde, yetkililerce yalanlanmadı. Güvenlik birimlerinin, canlı bomba potansiyeli taşıyan 17-25 yaş arası Suriyeli ve Filistinli militanları aradığı belirtiliyor. IŞİD militanlarının Ankara, İstanbul, Hatay, Adana gibi kentlerde örgütün hücre evlerine yerleştikleri de istihbarat notları arasında.

Peki IŞİD’i Türkiye için daha tehlikeli hale getiren ne? Örgüt, Irak ve Suriye’de Musul ve Rakka merkezli bir tür ‘devlet’ kurmayı başardı. Ancak nihai zafer için Irak’ta ve Suriye’de başlattığı saldırı dalgası sonuçsuz kaldı. Irak’ta Kerkük ve Erbil, Suriye’deyse Kobani saldırıları, Koalisyon güçlerinin hava ve silah desteğiyle şimdilik püskürtüldü. Bu arada IŞİD’e katıldığı iddia edilen “yabancı savaşçılar”ın Türkiye sınırından Irak ve Suriye’ye geçtiği iddialarıyla boğuşanTürkiye, örgüte katılma ihtimali olan 7 bin 500 kişiye ülkeye giriş yasağı koydu, bin 700 kişiyi de sınır dışı etti. Öte yandan son dönemde agresifleşen IŞİD’in,Türkiye dışındaki tek Türk toprağı olan ve 40 kadar askeri personelin bulunduğu Suriye Halep’teki Süleyman Şah Türbesi için daha büyük bir tehdide dönüştüğü yorumları da yapıldı.

Peşmerge geçişi agresifleştirdi

Geçen yıl bu türbede görev yapan askeri personel, her tür saldırıya mukabele etme askeri yeteneğine sahip Özel Kuvvetler Komutanlığı personeliyle değiştirilmişti. O günlerde Rakka ve Münbiç’teki güçleriyle Kobani’ye yığınak yapan IŞİD, yaklaşık 150 gün süren kuşatma sonunda geri çekilmek zorunda kaldı. Sadece Kobani merkezi değil, çevresindeki onlarca köy de peşmerge ve YPG’de kaldı. Ağır silahlarla Silopi-Suruç hattından geçerek Kobani’ye giden peşmerge güçlerine Türkiye’nin izin vermesi, IŞİD’in Türkiye’ye karşı agresifleşmesinin sebepleri arasında gösteriliyor. Hatta Süleyman Şah Türbesi’ndeki askerlerin ‘rehin’ gibi IŞİD kuşatması altında olduğu, örgütün bu konuda Türkiye’de tutulan IŞİD’ciler için pazarlık yapmaya çalıştığı bile iddia edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de dün bir soru üzerine, Süleyman Şah Türbesi’ndeki askerlerin IŞİD tarafından esir alındığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Ancak bu gelişmelerden sonra Ankara’nın IŞİD’le ilgili tehdit değerlendirmelerini yeniden ele aldığı belirtiliyor.

IŞİD’ciler nasıl aramıza karıştı?

Deneyimli gazeteci Mike Giglio tarafından bölgede yapılan ve ABD merkezli haber sitesi BuzzFeed’de kısa süre önce yayınlanan geniş araştırmada, “dönüş yolundaki” IŞİD’cilerin Türkiye ve Batılı ülkelere nasıl ve ne amaçla geçtiklerine dair önemli bilgiler yer aldı. Giglio’nun haberine göre, geçen yılın sonlarında Suriye sınırından geçen özel görevli bir IŞİD militanı Türkiye’ye yerleşti. Görevi IŞİD’cileri gizlice Avrupa’ya dağıtmak olan ve daha önce Özgür Suriye Ordusu’ndayken adamlarıyla saf değiştiren bu militan, Giglio’nun haberinde “görevini başarıyla yerine getirdiğini” savunarak ekliyor: ‘’Sadece bekleyin.’’ 30’lu yaşlarda, kısa siyah sakallı Suriyeli militan, IŞİD’çileri Türkiye’den yüzlerce yasadışı göçmenle dolu kargo gemileri vasıtasıyla küçük gruplar halinde kaçırdıklarını anlatıyor. “Onlar IŞİD’in Batı’daki saldırılarını gerçekleştirecek” diyen IŞİD militanı, bunu kendilerine karşı son aylarda Suriye ve Irak’ta Amerika önderliğinde yapılan saldırılara karşı misilleme olarak görüyor. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan IŞİD’ci, 1.5 milyondan fazlası Türkiye’de bulunan 3.8 milyon sığınmacının yarattığı insanlık krizinin kendileri için nasıl bir avantaj olduğunu anlatıyor ve “Batı’ya 4 bin savaşçı gönderdik bile” diyor.

Göçmen rotasıyla gidiyorlar

Bugüne kadar binlerce göçmenin İzmir ve Mersin gibi limanlardan deniz yoluyla İtalya’ya girdiği belirtilen Giglio’nun haberinde, aynı IŞİD militanı bu kaotik ortamda IŞİD’cileri Avrupa’ya geçirmek için kaçakçılarla işbirliği yaptığını söyleyerek, “Göçmenler gibi gidiyorlar’’ diyor. Haber için Türkiye’de konuşulan iki göçmen kaçakçısı da bu yollarla Batı’ya militan gönderme konusunda IŞİD’e yardım ettiklerini kabul ediyor. Hatta biri, geçen sonbahar 10’dan fazla militanı kendi gemilerine yerleştirdiğini, daha fazla militanı gemiye alması yönündeki talepleri ise kabul etmediğini anlatıyor. Diğer kaçakçıysa, IŞİD militanlarını aylardır yolcu ettiğini söylüyor: “Gidip ailelerini ziyaret etmek isteyen bazı militanları yolluyorum. Diğerleriyse sadece harekete geçmek için Avrupa’ya gidiyor.” Kaçak göçmenlerin arasına karışan militanların “transfer ücreti” ise IŞİD bütçesinden karşılanıyor. Bu arada Giglio, kaçakçıların konuşmak için IŞİD’in izin vermesi gerektiğini söylediklerini, izin gelmesi üzerine de konuştuklarını ekliyor.

Haberde konuşan kaçakçı, bazı savaşçıların Suriyeli olduğunu, aksanlarından anladığı kadarıyla Ortadoğu’nun diğer bölgelerinden gelenlerin de olduğunu söylüyor. Diğerleriyse Arapça’yı ya çok az konuşabiliyor ya da hiç konuşamıyor. Yolculardan bazıları “Avrupalı”, birkaçı da “Amerikalı” olduklarını söylüyor kaçakçıya. Ayrıca kendilerine sadece sahte Suriye pasaportu gerektiğini, bunun da zor olmadığını anlatıyorlar. Sonrası için kaçakçıya kalan, militanları bir süre için bir otele yerleştirmek; gemiyi dolduracak sayıda göçmeni ve uygun hava şartlarını beklemek... Haberde konuşan ve Türkiye’de güvenlik önlemleri çok arttığı için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden özel görevli IŞİD militanına göre, örgüt mensuplarını uçak yerine bu şekilde gemilerle taşımak önemli, “Zira Batılı hükümetler Türk makamlarıyla birlikte, Suriye’den dönen cihatçıları izleme çabalarını yoğunlaştırdı” diyor.

Askeri yasak bölge önlemi

İstihbarat birimlerine göre, Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırlarında artık “kontrolsüz” halde bulunan 3 bine yakın IŞİD’ci Türkiye sınırından geçmek için fırsat kolluyor, hatta “bazıları çoktan geçti” bile. Bu yüzden Suriye sınırındaki önlemlerini üst düzeye çıkaran Türk Genelkurmayı, Şanlıurfa Suruç’taki sınır hattını “askeri yasak bölge” ilan etmiş durumda.

Fotoğrafta, Fransız IŞİD’ciler görülüyor. Paris’teki saldırıları IŞİD’in yönlendirdiği ‘Fransız’ teröristlerin organize edip gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Dün İngiltere’den gelen bir haberde ise Londra Heathrow Havalimanı’nda Türkiye’den giden bir kadının Suriye ile terör bağlantısı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

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