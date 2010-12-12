Ankara ve İstanbul'a yapılan yardım İzmir'e yapılmadı

T24 - Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin metro projelerini Ulaştırma Bakanlığı devraldı. 2.2 milyar dolarlık maliyetle metro inşaatlarını tamamlayacak Bakanlık sonra işletmeyi belediyelere devredecek. İzmir Belediyesi’nin metro projesi ise Bakanlar Kurulu kararının dışında bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a Hükümet’ten 2.2 milyar dolarlık jest geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır yılan hikayesine dönen Ankara Metrosu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İkitelli metro projesini Ulaştırma Bakanlığı devraldı. Metrolar Ulaştırma Bakanlığı kanalıyla yapılacak ve işletmeleri için belediyelere geri verilecek. Devir için gerekli olan Bakanlar Kurulu kararı geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı ve Başbakan Erdoğan da bu karara beklenen imzasını attı.

Bu kararla Hükümetin, Ulaştırma Bakanlığı kanalıyla Ankara Metrosu için 1.5 milyar dolar, İstanbul’daki İkitelli Metrosu için 700 milyon dolar olmak üzere ilk etapta en az 2.2 milyar dolar harcayacağı tahmin ediliyor. Ankara metrosunun kalan kısmının 1.5 milyar dolar olduğu, bugüne kadar harcanan tutarın ise 700 - 800 milyon lira civarında olduğu açıklanmıştı. Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu metroların inşaatını tamamladıktan sonra ilgili büyükşehir belediyelerine işletmeleri için devredecek. Ancak belediyeler işletme gelirlerinin yüzde 15’ini Hazine’ye aktaracak. Hazine, Ulaştırma Bakanlığı’nın inşaat için kullandığı kaynağın karşılanmasının ardından gelirden kesintiye son verecek. Öte yandan sözkonusu Bakanlar Kurulu kararında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bakanlığa devretmek istediği metroyla ilgili devir yer almadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Üçyol-Üçkuyular ile Bornova-Evka-3 metro inşaatlarını Bakanlığa devretmek istiyordu.

Belediyelerin bitiremediği yüksek tutarlı metro inşaatlarını Ulaştırma Bakanlığı’nın devralıp bitirmesine ilişkin yasa hükmü 2009 yılında TBMM’de kabul edilen bir Torba Kanun’a eklenmişti. Bu hüküm sadece İstanbul ve Ankara metrolarını kapsamıyor. Bununla birlikte Bakanlık hangi metro inşaatını devralacağını “gerekli görülmesi halinde” değerlendiriyor. İzmir metrosunun da devralınmaması için herhangi bir neden bulunmuyordu. Başbakan Erdoğan’ın imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla, Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü üzerinden, İstanbul’da Bağcılar-Mahmutbey-İkitelli-Olimpiyat Köyü arasındaki 15.9 kilometrelik inşaatı devralıyor. Bu hattın tamamlanması için 700 milyon dolar harcanacak. İstanbul’da inşa edilen diğer hatların yapımının da Bakanlık tarafından sırayla üstlenilebileceği belirtildi.



25 milyar $’lık proje

Büyükşehir belediyeleri yeterli finansman sağlayamadıkları için bir türlü bitiremedikleri metro ve raylı sistem projelerinin Ulaştırma Bakanlığı’na devrini çok uzun zamandır istiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, metro ve raylı sistem projelerini devlete bırakmak istediğini dile getirmiş, “Doğrusu devletin bunu alıp yapmasıdır. Bizim bunu kendi kaynaklarımızla yapma imkanı yok.” demişti.

