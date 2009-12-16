Ankara ve Haydarpaşa garlarında eylem

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Türk Ulaşım Sendikası (Türk Ulaşım-Sen) üyesi bir grup, 25 Kasımdaki bir günlük ''Uyarı Grevine'' katıldıkları için geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılan 16 TCDD çalışanının görevlerine iade edilmesi talebiyle eylem yaptı.

Ankara Garı'nda toplanan grup, işinden uzaklaştırılan 16 TCDD çalışanının isimlerinin bulunduğu ''16 Arkadaşımız Onurumuzdur, Arkadaşlarımız için grevdeyiz'' yazılı pankartı açarak, sloganlar attı.

Daha sonra, BTS Genel Başkanı Yunus Akıl ve beraberindekiler İstanbul seferini yapan Anadolu Ekspresinin bulunduğu perona geçerek treni durdurdu. Lokomotifte makinistlerin bulunduğu bölüme giren Akıl, lokomotifin kapısından ''Grev kırmak kanunsuzdur. Makinistler gitmek istemiyor. Göndermek için ellerinden geleni yapıyorlar'' diye seslendi.

Akıl'ın bir makinistle lokomotiften inmesinin ardından tren diğer makinistin idaresinde yaklaşık yarım saat gecikmeyle hareket etti.

Daha sonra basın açıklaması yapan Akıl, 25 Kasımda emeğine sahip çıkan 16 TCDD çalışanının işlerinden uzaklaştırıldığını, tekrar işlerine dönene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel de 25 Kasımdaki eylemin yasal olduğunu ifade ederek, ''Demiryollarında 25 Kasım henüz bitmiş değil. 16 arkadaşımız görevlerine dönene kadar eylemlerimiz devam edecek'' dedi.

KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek ile Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da eyleme destek verdi.

Eylem süresince polisin takviye ekipler çağırarak geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Bu arada, BTS'den yapılan yazılı açıklamada, ''demiryollarında grevin saat 22.00'den itibaren başladığı, Haydarpaşa'dan Ankara'ya hareket etmesi gereken Anadolu Ekspresi'nin Haydarpaşa Garı'nda bekletildiği'' bildirildi.