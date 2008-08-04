Ankara ve Gazi Üniversitesi zirvede

Tempo24-



5. Üniversitelerarası Türkiye Voleybol Şampiyonası oynanan final maçları ile sona erdi.



Çolaklı Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği 5. Üniversitelerarası Türkiye Voleybol Şampiyonası, Manavgat'ın Çolaklı beldesi halk plajında yapıldı.



11 bayan, 17 erkek sporcunun toplam 28 takımda mücadele ettiği ve üç gün süren turnuva sonunda erkeklerde Ankara Üniversitesi birinci, Dumlupınar Üniversitesi ikinci, Gazi Üniversitesi üçüncü oldu.



Bayanlarda ise, Gazi Üniversitesi birinci, Trakya Üniversitesi ikinci, 19 Mayıs Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.



Turnuva sonunda düzenlenen törende, dereceye giren takımlara kupa, madalya ve plaketleri Çolaklı Belediye Başkanı Hasan Coşkun ve Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof Dr. Kemal Tamer tarafından verildi.



Şampiyonada birinci ve ikinci olan takımlar, 18 Haziran'da yine aynı yerde yapılacak Avrupa Üniversitelerarası Plaj Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.



18-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak 5. Avrupa Üniversiteler Plaj Voleybolu Şampiyonası'na 17 ülkeden 37 üniversite takımının katılacağı bildirildi.

