-ANKARA VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSLERİNDE KAVGA ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi kampüslerinde öğrenciler arasında çıkan kavga polis tarafından önlendi. Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde, karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlilerinin ve polisin araya girdiği kavga, daha fazla büyümeden önlendi. Polis, yeniden kavga çıkma ihtimaline karşı bölgede önlem aldı. Öte yandan Gazi Üniversitesi Beşevler kampüsünde de iddiaya göre aynı görüşten iki öğrenci gurubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bazı öğrencilerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polisin kampüs çevresinde aldığı geniş güvenlik önlemi dikkati çekti.