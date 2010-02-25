Ankara ve Erivan'dan protokollere bağlılık

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile görüştü. Taraflar protokollerin imzası ile başlayan sürece bağlılıklarını teyit etti. Ermenistan Parlamentosu'nun protokollerden imza çekmeyi kolaylaştıran tasarıyı onaylaması Ankara'da tereddütle karşılanmıştı.



Ukrayna Devlet Başkanlığına seçilen Viktor Yanukoviç'in yemin törenine Türkiye'yi temsilen katılan Davutoğlu, Sarkisyan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuştu. Davutoğlu, Sarkisyan ile toplantı marjında kapsamlı bir görüşme yaptıklarını söyleyerek, Kafkasya'daki gelişmeleri, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini açık yüreklilikle ve dostane bir ortamda gözden geçirme imkanı bulduklarını kaydetti.



Bu görüşmenin Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar sonrasında Sarkisyan ile yaptıkları ilk temas olduğunu söyleyen Davutoğlu, daha önce de Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan ile görüşmelerde bulunduklarını hatırlattı.



Sarkisyan'ın geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sıcak bir mesaj gönderdiğini, buna mukabil Gül'ün bir mesajının da Sarkisyan'a iletildiğini hatırlatan Davutoğlu, "Biz bugün Sarkisyan ile gerçekten bütün veçheleriyle Türkiye-Ermenistan normalleşmesi konusunu ele aldık ve kaygı duyduğumuz konuları, karşılıklı olarak karşı karşıya kaldığımız zorlukları büyük bir açık yüreklilikle gözden geçirdik. Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde ve Minsk Grubu faaliyetleri çerçevesinde Karabağ sorununa yönelik yapılan çalışmalar konusunu da ele aldık. Biz bu tür temaslarda büyük fayda görüyoruz. Temaslar sürdükçe karşılıklı yanlış anlamaların önüne geçilir. Karşılıklı olarak zorluklarımız daha kolay idrak edilir. Birbirimize yardımcı olunabilecek unsurlar ele alınır. Öncelikle doğru bir iletişim ve birbirimizi doğru anlamak önemli. Türkiye'nin kaygıları, düşünceleri yanında bizim bölge ile ilgili vizyonumuzu da Sayın Sarkisyan'a anlatma imkanı buldum" dedi.



"Türkiye olarak sınırların olmadığı, engellerin, işgallerin, karşılıklı ön yargıların olmadığı, barışın, refahın ve istikrarın egemen olduğu bir Kafkasya arzuladıklarını" söyleyen Davutoğlu, bu vizyonun gerçekleşmesi için de her şeyden önce iletişim kanallarının açık olması gerektiğini belirterek, görüşmede Sarkisyan ile karşılıklı olarak fikirleri açık yüreklilikle paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Görüşme 1 saat sürdü



Davutoğlu-Sarkisyan görüşmesi ilk etapta yemin töreni çerçevesindeki resepsiyon sırasında ayak üstü başladı. Ancak daha sonra bu formatı aşan görüşme 1 saat sürdü. "Kapsamlı ve samimi bir görüşme" olduğunu belirten kaynaklar, başta protokoller olmak üzere iki ülkenin normalleşmesinin sürdürülmesi ve diyaloğun korunmasının üzerinde durulduğunu kaydettiler. Kafkasya'da kapsamlı barış konusu da ele alınırken, iki tarafın da protokollerin imzası ile başlayan sürece bağlılıklarını teyit ettikleri öğrenildi.