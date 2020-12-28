Ankara ve Adana'dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi de asgari ücreti 3.100 TL olarak belirledi

CHP'li Ankara ve Adana büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 2021'in en düşük ücretini 3.100 TL olarak açıkladı.

Twitter’dan paylaşım yapan İmamoğlu, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz" dedi.

Ne olmuştu?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılının net asgari ücretini 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklarken CHP’li belediyeler 3.100 TL olarak açıkladı. Sözcü’nün haberine göre yeni asgari ücreti 3 bin 100 lira ilan eden Ankara ve Adana büyükşehiri, çok sayıda ilçe belediyesi izledi. Manisa Akhisar, İzmir Bornova ve Konak, Mersin Mezitli ve Eskişehir Tepebaşı ilçe belediyelerinde asgari ücret 3.100 lira oldu.