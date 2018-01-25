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Ankara ve 21 ilde FETÖ operasyonu

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle emniyetten ihraç edilen,  aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 129 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

25 Ocak 2018 12:45

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle emniyetten ihraç edilen,  aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 129 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kişilerin yakalanması için Ankara ve 21 ilde operasyon başlatıldı.  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamaya göre,   KHK ile emniyetten uzaklaştırılan biri birinci sınıf, 9\'u dördüncü sınıf emniyet müdürü, 6 emniyet amiri, 4 baş komiser, 11 komiser, 28 komiser yardımcısı, 6 baş polis memuru ve 64 polis memuru olmak üzere 129 kişi hakkında göz altı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması için, Ankara ve 21 ilde operasyonların başladığı belirtildi. 
 

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