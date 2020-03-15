Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen 5 kişide Koronavirüs semptomu görüldü, hastaneye sevk edildiler

Ankara Valisi Vasip Şahin, bugün umreden dönen 1800 kişinin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altında olduğunu, 5 kişide ise semptom belirlendiğini ve hastaneye sevk edildiklerini bildirdi. Şahin, "1700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen ve uçakta yapılan sağlık taramasının ardından Koronavirüs tedbiriyle karantinaya alınmak üzere 3 ayrı öğrenci yurduna götürülen vatandaşlar hakkında konuştu.

Şahin, "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" dedi.

3 öğrenci yurdunun karantina için tahsis edildiğini belirten Vali Şahin, "Buradaki öğrencilerimiz diğer yurtlardaki boş kapasitelere aktarıldı. Onlar da hiçbir şekilde mağdur edilmediler" ifadesini kullandı.

Şahin şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik. Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek.

Boş kapasitemiz hâlâ var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. Biz zaten ilk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor.

Şu ana kadar yaklaşık 1800 vatandaşımız burada misafir ediliyor. 1700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık.

Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi."

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