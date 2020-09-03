Ankara Valisi Şahin: Salgında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor!

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor! Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara'nın geldiğini belirterek, "Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'u 2 kat oranında geçmiş durumda" dedi.

Konu hakkında Twitter'dan uyarıda bulunan Vali Şahin, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor! Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok!" dedi.

TIKLAYIN - Bakan Koca: Vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'u 2 kat geçmiş durumda