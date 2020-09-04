Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu ve vakaların artış eğiliminde olduğunu belirterek, tedbirlere uyulmasını istemişti.

Ankara Valisi Vasip Şahin vakaların yüksek olduğu başkentte sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Vali Şahin, “Şu anda böyle bir şey gündemimizde değil. İnşallah durumu tersine çevireceğiz. Sokağa çıkma uygulaması zor bir durum. Kısıtlama olmadan da durumu tersine çevirmek mümkün. Önce tedbirleri uygulamaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, Ankara'da vakaların en yoğun olduğu ilçeleri, açıklamıştı. Şahin, "En yoğun ilçelerimizde bu sayı daha fazla karşımıza çıkıyor. Bunlar Altındağ, Mamak, Keçiören gibi. Daha sonra Çankaya ve Yeni Mahalleyi de bunlara katarak sıralama yapabiliriz. Nüfusu kalabalık olan ilçelerimiz öne sırada görülüyor Ankara'da" ifadelerini kullanmıştı.