T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara Valisi: Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da tüm kentte duyulan patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı belirtildi

01 Şubat 2018 23:16

Ankara Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin  kazan dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı patlamada vergi dairesinde büyük maddi hasar oluştu. Olay yerinde yaptığı incelemenin ardından açıklama yapan Ankara Valisi Ercan Topaca, "Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı" dedi.

Saat 20.00 sıralarından meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından vergi dairesinde büyük maddi hasar oluştu. Patlama sesinin Ankara'nın neredeyse tamamında duyulduğu bildirildi. 

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, “Vergi dairesinin kazan dairesinde bir patlama oldu” dedi. Vali Topaca,  patlamada 3 kişinin de hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Ankara Valisi Topaca, "Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı" dedi.

NTV muhabiri Özde Erkuş da şu bilgileri verdi:

"Patlama Ankara'nın her yerinde duyuldu. Patlamanın nedenine ilişkin soru işaretleri oluştu. İtfaiye ve emniyet ekiplerinin 'doğalgaz patlaması' olduğuna yönelik tespitleri var. Binada büyük bir hasar var. Yetkililer doğalgaz kaçağının devam ettiğine yönelik endişeler taşıyor."

ETİKETLER

Ankarapatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24