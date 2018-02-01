Ankara Valisi: Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin kazan dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı patlamada vergi dairesinde büyük maddi hasar oluştu. Olay yerinde yaptığı incelemenin ardından açıklama yapan Ankara Valisi Ercan Topaca, "Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı" dedi.

Saat 20.00 sıralarından meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından vergi dairesinde büyük maddi hasar oluştu. Patlama sesinin Ankara'nın neredeyse tamamında duyulduğu bildirildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, “Vergi dairesinin kazan dairesinde bir patlama oldu” dedi. Vali Topaca, patlamada 3 kişinin de hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Ankara Valisi Topaca, "Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı" dedi.

NTV muhabiri Özde Erkuş da şu bilgileri verdi:

"Patlama Ankara'nın her yerinde duyuldu. Patlamanın nedenine ilişkin soru işaretleri oluştu. İtfaiye ve emniyet ekiplerinin 'doğalgaz patlaması' olduğuna yönelik tespitleri var. Binada büyük bir hasar var. Yetkililer doğalgaz kaçağının devam ettiğine yönelik endişeler taşıyor."