Ankara Valisi: Öldürülen 2 IŞİD'linin hedefi AKP kongresiydi

Ankara Valisi Ercan Topaca, pazar gecesi yapılan operasyonda öldürülen 2 IŞİD'linin hedefinin AKP kongresi olduğunu söyledi. Topaca,"Pazar gecesi operasyonla öldürülen iki DEAŞ'lı teröristin hedefi AK Parti Kongresi'ydi" dedi.

Ankara'da emniyet güçleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, pazar sabaha karşı Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları bölgesine operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, Ankara'ya eylem yapmak üzere geldikleri ve terör örgütü IŞİD mensubu oldukları değerlendirilen 2 kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.