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Ankara Valiliğinden 'şarbon' açıklaması

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

10 Eylül 2018 12:19

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına dair kaynağı belli olmayan iddiaların yer aldığı belirtildi. Bu iddialar üzerine yapılan incelemede Mamak\'ta herhangi bir şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
\"Ayrıca yetkili birimlerimize bu yönde bir başvuru yapılmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, sağlık kurumları ile yapılan görüşmelerde, hastanelere şarbon şikâyeti ile yapılan herhangi bir başvuru da bulunmadığı anlaşılmıştır.  Halkımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi ve yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalara göre hareket etmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

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