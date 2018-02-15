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Ankara Valiliği'nden 'kontrollü patlama' uyarısı

ANKARA,(DHA)-ANKARA Valiliği, Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi civarındaki yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama yapılacağını duyurdu

15 Şubat 2018 19:47

ANKARA,(DHA)-ANKARA Valiliği, Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi civarındaki yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama yapılacağını duyurdu.
Ankara Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 17.00 ve 17.15 saatlerinde Dodurga tarafında imarlı yol yapım çalışmaları nedeniyle iki defa dinamitle patlatma yapılacaktır. Bu çalışmalar esnasında duyulabilecek patlama sesinden dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye kapılmamaları amacıyla bilgilendirme gerekli görülmüştür\" ifadelerine yer verildi.

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