Ankara Valiliğinden 'fırtına' uyarısı

ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği yarın kentte kuvvetli fırtınanın saatte 50- 80 kilometre eseceğinin tahmin edildiğini belirterek, bu konuda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre ülkenin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgârın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Ankara’da kuvvetli fırtınanın saatte 50-80 kilometre şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"27 Eylül 2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.\"