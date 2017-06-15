Ankara Valiliği'nden CHP'nin "adalet" yürüyüşüne ilişkin uyarılar!..

Ankara Valiliği, CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR’ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alması ve "kaçma" şüphesiyle tutuklanmasına karar verilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu "adalet" yürüyüşüne ilişkin açıklama yaptı. Ankara Valiliği'nden yapılan yürüyüşe ilişkin uyarıların bulunduğu açıklamada "CHP'nin İstanbul'a yapacağı yürüyüşte alınacak kurallara uyulması zorunlu. Korteje makul sayıda kişi katılabilecek. Güzergâh üzerinde miting düzenlenemeyecek" dendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak etkinlikte kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeninin ve toplantıya katılanların güvenliğinin sağlanması esastır. Bu amaçla, alınacak güvenlik tedbirlerine etkinliği düzenleyen ve katılanların uyması zorunludur. Katılımcılar, Güvenpark'taki toplanma alanına üst araması yapılarak alınacaktır. Yürüyüşün Ankara ili sınırları içerisindeki kısımlarında katılımcıların güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla korteje, Valiliğimize bildirilen makul sayıdaki kişi katılabilecektir. İl merkezinden sonra yürüyüşe devam edecek olanlar, güvenlik kuvvetlerince kendilerinin tanınabilmesi ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı kullanacaktır."

"Ankara sınırları içinde E-5 güzergâhı takip edilecek "

Açıklamada, yürüyüş güzergahı olarak Ankara ili sınırları içinde E-5 Karayolu güzergahının takip edileceği duyuruldu.

Güzergahta bulunan yerleşim yerlerinde miting ve benzeri etkinlikler yapılamayacağı vurgulandı. Yürüyüş sırasında varsa kaldırımlar, yoksa banketlerin kullanılacağı bildirilen açıklamada, taşıtların seyrine mani olacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yola girilemeyeceği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, katılımcıların can güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması için hava kararmadan önce yürüyüşün günlük olarak sonlandırılacağı aktarıldı.

Güvenpark'ta son durum

Yürüyüşün başlangıç noktası Güvenpark ve çevresinde, sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbiri alındı. Parkın etrafı bariyerlerle kapatıldı, katılımcıların alana üst araması yapıldıktan sonra alınması için noktalar oluşturuldu.

Genelkurmay Başkanlığı önündeki kavşaktan Güvenpark'a giden Milli Müdafaa Caddesi ulaşıma kapatılırken, parktaki dolmuş duraklarının hareket noktası yürüyüşün başlayacağı saate kadar İnönü Bulvarı'ndaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın önüne alındı.

Güvenpark'ı Necatibey Caddesi'ne bağlayan Kumrular Caddesi ile Yahya Galip Caddesi de geçici süreyle trafiğe kapatılan yollar arasında yer aldı. Bu yollarda park halinde bulunan bütün araçlar güvenlik tedbirleri çerçevesinde kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında bomba imha uzmanı ekipler de Güvenpark ve çevresinde dedektör köpeklerle arama yaptı. Bu arada, hem yürüyüş güzergahında hem de Güvenpark ve Kızılay çevresinde çevik kuvvet polisleri görevlendirildi.