Ankara Valiliği: Söz konusu konferans yasaklanmıştır

ANKARA,(DHA) - ANKARA Valiliği tarafından Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) bağımsızlık referandumuna yönelik düzenlenmesi planlanan konferans, terör örgütü tarafından kitleleri örgütsel talepleri doğrultusunda harekete geçirmek için bir fırsat olarak görülebileceği ve istismar edilebileceği gerekçesiyle yasaklandı.

Ankara Valiliği bugün 13.00 - 18.00 saatleri arasında bir otelde gerçekleştirilecek olan konferansın yasaklanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı :\" Söz de \"Kürdistan Bölgesi Bağımsızlık Referandumu ve Türkiye - Kürdistan Bölgesi İlişkilerinin Geleceği\" konulu konferans düzenleneceğine dair sosyal medyadan bilgiler elde edinilmiştir. Söz konusu konferansın, terör örgütü tarafından kitleleri örgütsel talepleri doğrultusunda harekete geçirmek için bir fırsat olarak görülerek istismar edilmeye çalışılabileceği, konferansa katılacakların terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişiler ve diğer vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşüreceği, bu tip etkinliklerin provoke edilerek terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği ve böylelikle kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir. Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen gelişmeler başta olmak üzere, terör örgütleri mensuplarınca söz konusu etkinliğe yönelik sansasyonel eylem girişiminde bulunabileceği şeklinde istihbari bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara da neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu itibarla söz konusu konferans yasaklanmıştır.\"