Ankara Valiliği orantısız güce karşı uyardı, polis kask numaralarını gizledi

Ankara Valiliği, kamu malına zarar veren marjinal eylemciler ve orantısız güç kullanan polisler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu. Ankara’da Gezi Parkı direnişine destek verenlere karşı görev yapan polislerin kasklarında numaraların gizlenmesi dikkat çekti.

Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto için Ankara'da düzenlenen gösterilerde kamu malları ve görevlileri ile özel işyerlerine yönelik saldırılarla ilgili belirlenen görüntü ve tespitlerin incelenmekte olduğu, sorumluları hakkında yasal işlemlerin sürdürülerek sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ankaralıların, kanunlara uygun olarak gerçekleştirdikleri toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle basın açıklamalarına Ankara’da hiçbir şekilde müdahale edilmediği belirtildi.

Son birkaç gündür sosyal medya üzerinden verilen yalan, yanlış bilgi ve mesajlarla, vatandaşların ve gençlerin kanunsuz eylemlere yönlendirilmek istendiğinin açıkça görüldüğü vurgulanan açıklamada, Ankara'da sürdürülmek istenen kanunsuz eylemlerin, temel hak ve özgürlüklerin ayrılmaz parçası olan toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünü aşarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaştığı ve Ankaralıların ortak malı olan kamu tesis ve araçlarına büyük zararlar verdiği ifade edildi.

Ankara'da birkaç gündür devam eden ve marjinal grupların yönlendirdiği anlaşılan kanunsuz eylemler sonucunda, yapılan tüm uyarılara rağmen şehrin ortak mobilyalarına, toplu taşıma araçlarına, otobüs duraklarına, reklam panolarına, trafik cam bariyerlerine, metro girişlerine, özel ve kamu iş yerlerine ve güvenlik araç ve görevlilerine saldırıda bulunularak önemli çevresel zarar ve hasarlara sebebiyet verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen görüntü ve tespitler incelenmekte olup sorumluları hakkında yasal işlemler sürdürülerek sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu gelişmeler esnasında güvenlik kuvvetleri içerisinde gereklilik, ölçülülük ve orantılılık esaslarına uygun olmayan davranışlarda bulunanlarla görev, yetki ve sorumluluk sınırlarını aşan personellerin tespitiyle haklarındaki işlemlerin derhal ve kararlılıkla yapılacağı hususu vatandaşlarımız tarafından bilinmelidir.

Ankara, Ankaralıların özgürlüklerinin ortak alanıdır ve hepimizindir. Ankaralı vatandaşlarımızın genel hayatını olumsuz etkileyen, huzur ve güvenliğini ortadan kaldıran, dirlik ve düzeni bozmak isteyenler kanunlarımız karşısında hak ettikleri cevabı elbette alacaklardır ancak Ankara'da kanunsuz gösteri yapan ve bu gösterilerine devam etmek isteyen bazı marjinal grupların toplumu kışkırtarak halkın genel hayatını ve huzurunu bozacak ve kamu güvenliğini olumsuz etkileyecek protesto eylemlerine yönlendirme gayretleri dikkatle izlenmekte olup sağduyularına sınırsız güven duyduğumuz aziz Ankaralılara gerekli duyarlılığı göstermeleri, anlayışları ve akli selim davranmalarından dolayı teşekkür ederiz."

Polisler kask numaralarını gizliyor

Ankara'da devam eden eylemlerde, polisin de müdahalesi sert bir şekilde devam ediyor. Televizyonlarda gösterilen ve olay yerindeki eylemcilerin de görüntülediği ve anlattığı kadarıyla polisler kask numaralarını ya sticker ya da keçeli kalemlerle boyayarak kapatıyor.

Kızılay'daki eylemlerde 30 kişi gözaltında

Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto için Ankara'nın farklı semtlerinde toplanan gruplara polis müdahale etti.

Olayları protesto eden bir grup, akşam saatlerinden itibaren Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplanmaya başladı. Kızılay'daki diğer gruplarla birleşmek için yürüyüşe geçen göstericilere Kennedy Caddesi civarında polis müdahalede bulundu.

Kızılay Meydanı'nda toplanmak isteyen grup, polisin biber gazıyla yaptığı müdahalenin ardından Sıhhıye, Ziya Gökalp Caddesi ve GMK Bulvarı istikametine çekildi. Mithatpaşa Köprüsü altında polise taş atan gruptakileri, güvenlik güçleri panzerden gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahalenin ardından eylemciler, sokak aralarında barikat kurdu, iki belediye otobüsünü tahrip etti.

Ziya Gökalp Caddesi'nde toplanan grup ise kaldırımları kırıp polise taş attı. Polisin müdahalesinin ardından Sıhhıye istikametine kaçan göstericiler, Zafer Çarşısı önünde polisle çatıştı. Polis, bu gruba da gaz bombasıyla müdahale etti.

Polisin attığı gazdan çok sayıda gösterici ve vatandaş etkilendi. Gösterileri takip eden gazeteciler Sertaç Koç vücuduna isabet eden biber gazı fişeği, Barış Oral ise taşla yaralandı.

ODTÜ'den AKP Genel Merkezine yürümek isteyen öğrenci grubuna da polis müdahale etti. Çukurambar semtinde polise taş ve şişe atan gruba polis, biber gazı ve tazyikli suyla karşılık verdi. Gruptakilerden bazıları Kanal 24 ile Star gazetesinin binasına saldırdı. Binanın camlarını kıran göstericilere polis müdahale etti. Bu arada evlerin balkonlarına çıkan mahalle sakinleri de tencere çalarak göstericilere destek verdi.

Kızılay'daki eylemlerde 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.