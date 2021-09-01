İçişleri Bakanlığı'ndan yeni karar: Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek

İçişleri Bakanlığı, 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatıldı. Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı olduğu illere gönderilecek.

Ankara Valiliği Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizde bulunan yabancıların ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma iş ve işlemlerini düzenleme ile yetkili ve görevli olan Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara Valiliği, Göç İdaresi, Jandarma ve Emniyet birimlerimizin katılımlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır;