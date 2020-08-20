Ankara Valiliği'nden 'mangal' yasağı

Ankara Valiliği'nce, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen ve ilan edilen piknik mesire yerlerinde, milli parklar ve tabiat parklarında 31 Ekim'e kadar saat 20.00'dan sonra mangal, semaver, ateş yakılmasının yasak olduğu açıklandı. Vali Vasip Şahin, "​Ormanlarımızda sizin için belirlediğimiz alanlar dışında pikniğimizi ateşsiz, mangalsız yapalım lütfen" çağrısında bulundu.



Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 'Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması' konulu genelgesi hatırlatıldı. Genelge doğrultusunda tüm ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında yapılan toplantılar sonucu oluşan tekliflerin değerlendirilerek, 'Ankara ili Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu' tarafından bazı kararların alındığı belirtildi.



Buna göre; Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesinde yer alan 'Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır' hükmü uyarınca Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları, Şehir Ormanları, Milli Parklar ile Tabiat Parklarından kontrollü alanlar hariç ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında her türlü ateş yakılması yasaklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen ve karar ekinde listelenerek ilan edilen piknik mesire yerleri, milli parklar ve tabiat parklarında 31.10.2020 tarihine kadar saat 20.00'dan sonra mangal, semaver, ateş yakılması yasaktır. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle yasaktır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasaktır. Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara, İlçe Kaymakamlarınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde sınırlı sürede girişler kısıtlanabilecektir."



Mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı ve broşür dağıtımının Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sağlanacağı belirtilerek, "Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli bir şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlara yapılması sağlanacaktır. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler titizlikle yapılacaktır. Belirtilen tedbirler ilçelerde bizzat Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilecektir" denildi.



Ankara Valisi Vasip Şahin ise, Twitter hesabından, "Ormanlarımızda sizin için belirlediğimiz alanlar dışında pikniğimizi ateşsiz, mangalsız yapalım lütfen" açıklamasında bulundu.