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Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı

"Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

16 Mayıs 2022 16:57

Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olası ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

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