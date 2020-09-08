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Ankara'da rüşvet operasyonu: 47 kişi hakkında gözaltı kararı

08 Eylül 2020 12:40

Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda görevli 19 kamu görevlisi ile bu kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli takibe alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

 



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