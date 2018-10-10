Ankara Valiliği, LGBTİ etkinliklerini yine yasakladı!

Ankara Valiliği, Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği yazıda “LGBTT-LGBTİ vb.” etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Yasaklama kararında Kasım 2017’de OHAL kanununa dayanarak ilan edilen “süresiz yasak” kararındaki gerekçeler yineleniyor.

Kaos GL’de yer alan habere göre, valiliğe bağlı Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne “LGBTT ve LGBTİ etkinlikleri” başlıklı resmî bir yazı iletti. Valilik, yasağa gerekçe olarak “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği”, “genel sağlık ve ahlakın korunması” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” iddialarını gösterdi.

Kasım 2017’de Ankara Valiliği’nin Olağanüstü Hal Kanunu’na dayanarak ilan ettiği süresiz “LGBTİ+ etkinlik yasağının” ardından 3 Ekim’de Emniyet Müdürlüğü’ne iletilen yazıda da şu ifadeler yer aldı:

“Çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından LGBTT (Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel veya travesti) ile LGBTİ (Lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex) adıyla çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından, ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinliklerin gerçekleştirileceği şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

“Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.”

OHAL kalktı ama yasak sürüyor

Kasım 2017’deki yasak OHAL Kanunu’na dayanarak ilan edilmişti. OHAL kaldırıldı ancak Valilik, Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği yeni yazıda yasağa gerekçe olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu gösterdi. “LGBTT-LGBTİ vb. konular ile ilgili olarak çeşitli kurum/kuruluş, sivil toplum örgütü ya da gerçek kişiler tarafından ilimizin muhtelif yerlerinde/salonlarında, birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılık içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü vb eylem/etkinlikler yasaklanmıştır” dedi.

2911 Sayılı Kanun

Ankara Valisi’nin imzasının yer aldığı belgenin İl Emniyet Müdürlüğü yanı sıra ilçe kaymakamlıkları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve il jandarma komutanlığına da dağıtıldığı belirtildi.

Valiliğin yasağa gerekçe olarak gösterdiği 2911 Sayılı Kanun’un 17. Maddesi şöyle diyor:

“Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir.”