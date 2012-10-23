Ankara Valiliği izin vermedi, 29 Ekim yürüyüşü engellenecek!

Ankara Valiliği, kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı dernek ve resmi niteliği bulunmayan oluşumlarca organize edileceği duyurulan yürüyüş eyleminin kanuna açıkça aykırı olduğunu, eylemin güvenlik güçlerince engelleneceğini bildirdi. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nin Bağdat Caddesi'ne bayrak, Atatürk posteri ve Kadıköy Belediyesi'nin amblemini asma çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri tarafından engellenince ekipler karşı karşıya geldi. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu karardan vazgeçti.



Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, basındaki bazı haberlerden, bazı dernek ve resmi niteliği bulunmayan oluşumlarca yapıldığı anlaşılan duyurular ile başvurulardan ''29 Ekim Seferberlik Yürüyüşü'' ve ''Vatan ve Cumhuriyet İçin Halk Buluşması'' adıyla, illerden Ankara'ya gelerek 29 Ekim'de Ulus 1. TBMM önünde kitlesel basın açıklaması, ana cadde ve meydanlarda kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmek istendiğinin öğrenildiği belirtildi.



2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri uyarınca Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerlerin önceden belirlendiği ve ilan edildiği vurgulanan açıklamada, kanunların bu açık hükümleri karşısında, Ulus 1. TBMM önü ile ana cadde ve meydanlarda gerekçesi ne olursa olsun hiçbir eylemin gerçekleştirilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı ifade edildi.



Açıklamada, Ankara'da, bu kanun hükümlerine göre bildirimde bulunulması halinde daha önceden ilan edilen yasal meydan, açık alanlar ile kapalı yerlerde yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin demokratik ve hukuki anlayış içerisinde değerlendirildiğine işaret edildi.



'Hiçbir kanunsuz eylem kabul edilemez'



Bu duruma göre Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı dernek ve resmi niteliği bulunmayan oluşumlarca organize edileceği duyurulan yürüyüş eyleminin, 2911 sayılı Kanuna açıkça aykırı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Anayasa ve kanunların açık olarak yasakladığı durum, tutum ve eylemler demokrasinin güvencesi altında olamaz ve Ankara'da hiçbir kanunsuz eylem, gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 89. yıl dönümü, tüm Ankaralıların katılımıyla engin sevinç ve coşku içinde kutlanacaktır.



İnsanlık tarihinin, milletlerin sarsılmaz ortak iradesi ile kaderlerini böylesine kendi elleriyle ve kanlarıyla yazdığına çok nadir şahit olduğu ve Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişini sembolleştiren Cumhuriyet Bayramı, ulusal anlam ve estetiği içinde Ankara'da Ulusal ve Resmi Bayramlar Yönetmeliği'ne uygun olarak belirlenmiş etkili ve yaygın programlarla kutlanacaktır. 29 Ekim 2012 Pazartesi günü Ankara'da başkaca herhangi bir program uygulaması da yapılmamaktadır."



Açıklamada, "Ankara'da bu yasal olmayan eyleme tevessül edilmesi halinde, meydana gelebilecek her türlü olaylardan ve doğabilecek zararlardan, organize edenler ile söz konusu eyleme katılanlar sorumlu olacaktır. Kanunsuz eylem güvenlik güçlerince engellenecek ve eylemi organize edenler ile katılanlar hakkında da gerekli yasal işlemler yapılacaktır" ifadesine yer verildi.



Bağdat Caddesi'nde bayrak krizi



İstanbul'da Kadıköy Belediyesi’nin caddeye bayrak, Atatürk posteri ve Kadıköy Belediyesi’nin amblemini asma çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri tarafından engellenince ekipler karşı karşıya geldi.

Kadıköy Belediyesi’nin konuyu sosyal medyada paylaşmasının ardından gelen tepkiler üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin engellemeyi kaldırdığı bildirildi.

Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada her yıl Cumhuriyet Bayramı öncesi başta Bağdat Caddesi olmak üzere ana arterler ve bazı bölgelerin Türk Bayrağı, Atatürk Posteri ve Kadıköy Belediyesi amblemi ile süslendiği belirtilerek:

"Bağdat caddesi, Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. Bu nedenle Büyükşehir belediyesi oradaki direkleri ve caddeyi süslememizde her yıl sorun çıkarıyor. Süsleme ve bayraklama çalışmalarına engel oluyor. 2009’da da caddenin elektrikleri kesilmişti.



Bu yılda gece ekiplerimiz çalışma yaparken, yani Atatürk posterleri asarken ekipler engellemek istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl caddeye sadece Türk Bayrağı ve kendi bayraklarını asmış. Kadıköylüler buna tepki gösterdi. Bize 'Atatürk posterleri' de asılsın isteği geldi. Çünkü Büyükşehir Atatürk posterleri asmadı. Ekiplerimiz Atatürk posterleri asarken, müdahale edildi. Sosyal medyada gündeme gelince halk büyük tepki gösterdi ve bize destek verdi" denildi.

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Kadıköy Belediyesi’nin süsleme yapmasına izin verildiği ifade edildi.

Bu yıl ki 29 Ekim kutlamalarına CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı bildirildi. Caddede 29 Ekim günü iki ayrı kutlama yapılacak, ilki sabah resmi tören, ikincisi büyük katılımımın beklendiği 'Cumhuriyet’e bağlılık yürüyüşü' olacak.