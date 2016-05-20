Ankara Valiliği, Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ü ‘uygun’ bulmadı!

Kaos GL Derneği’nin 2008 yılından beri 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla yaptığı yürüyüşe ilişkin Ankara Valiliği’ne yaptığı başvuruya yanıt geldi. Valilik, “Bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği için yürüyüşün yapılmasını uygun bulmuyoruz” dedi.

Kaos GL’nin haberine göre, Dernek, 22 Mayıs Pazar günü yapılmak istenen yürüyüşte gereken önlemlerin alınması için Valilik’e dilekçe verdi.

17 Mayıs’ın dünyada 130’un üzerinde ülkede kutlandığını, Türkiye’de ise 2006 yılından beri Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla etkinlikler yapıldığını, yürüyüşlerde ise herhangi bir sorun yaşanmadığını hatırlatan Kaos GL dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği hastalıklar listesinden çıkarmıştır. LGBT’lerin maruz kaldığı nefret, ayrımcılık ve hak ihlallerine kamunun, yetkililerin, medyanın, politikacıların dikkatin çekmek için 2004 yılından beri dünyanın çeşitli yerlerinde Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün olarak kutlanmaktadır. Şu anda 17 Mayıs dünyada 130’un üzerinde ülkede kutlanmaktadır. Müvekkil Dernek 2006 yılından bu yana Mayıs ayında 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’yı organize etmektedir. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler, atölyeler, uluslararası katılımcıların olduğu konferans ve etkinliklerin sonunda Homofobi Karşıtı Yürüyüş gerçekleştirilmektedir.

“Bu yıl da bu kapsamda çeşitli atölyeler, etkinlikler ve iki günlük uluslararası konferans düzenlenecektir, ardından 22 Mayıs 2016 Pazar günü saat 15.00-18.00 saatleri arasında Kurtuluş Kavşak’tan hareketleZiya Gökalp Caddesi, Aksu Caddesi, Libya Caddesinin kesiştiği Kolej Kavşağı arasında Homofobi Karşıtı Yürüyüş/açık hava toplantısı gerçekleştirilecek, basın açıklaması yapıldıktan sonra sona erecektir. Homofobi Karşıtı Yürüyüş her yıl Ankara içinde yapılan tek kapsamlı LGBT yürüyüşüdür. 2006 yılından bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

“Son dönemde yaşananlar dikkate alındığında bu yıl da yürüyüşün sorunsuz olarak tamamlanması için gerekli önlemlerin alınması talep olunur.”