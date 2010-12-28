Ankara Valiliği, Garnizon Koşusu'na izin vermedi

T24 - Geleneksel Garnizon Koşusu ve seğmenlerin yürüyüşü, Ankara Valiliği’nin ‘genel hayatı olumsuz etkileme’ gerekçeli genelgesi nedeniyle yapılamazken 75. Atatürk Koşusu yapıldı; trafik Ankaralıyı çileden çıkardı.



Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 91. yılı nedeniyle Kara Harp Okulu Komutanlığı eşgüdümünde düzenlenen geleneksel Garnizon Koşusu, bu yıl Ankara Valiliği’nin izin vermemesi nedeniyle yapılamadı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Valilik, Genelkurmay Başkanlığı’nın koşu için geleneksel olarak kullandığı Kara Harp Okulu-Anıtkabir arasındaki güzergâhın kullandırılmamasına “Ankara İli mülki hudutları dahilinde genel hayatı olumsuz etkileyebilecek yaya-motorize herhangi bir program uygulaması yapılmayacaktır” gerekçesini gösterdi. Bu gerekçenin de valiliğin 10 Aralık’ta yayımladığı genelgede yer aldığı anlaşıldı.



Ankara Valiliği, seğmenlerin gerçekleştirdiği geleneksel Ata’ya Saygı Yürüyüşü’nü de aynı gerekçeyle iptal etti. Genelgenin, milli gün ve bayramlarda da benzeri etkinliklerin yapılmasını engellediği ortaya çıktı.



Bu yasağa karşılık, Ankara’nın bütün ana caddeleri, uluslararası ve ulusal takvimlerde yer alan 75. Atatürk Koşusu nedeniyle kapatıldı ve trafik felç oldu.



Genelkurmay Başkanlığı’nın her yıl 27 Aralık’ta Kara Harp Okulu Komutanlığı eşgüdümünde düzenlediği, bu yıl 43.’cüsünün yapılacağı Garnizon Koşusu için Kara Harp Okulu, Genelkurmay Kavşağı, Sıhhiye Ordu Evi Önü, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi güzergâhı kullanılıyordu. Koşu, Anıtkabir’in Tandoğan girişinde sona eriyordu. Bu yıl da aynı güzergâh için talepte bulunan Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Valiliği’nden ret yanıtı aldı. Valilik, koşunun yapılmamasına 10 Aralık tarihli genelgesini gerekçe gösterdi.





‘MAĞDURİYET YARATILMASIN’



Valiliğin genelgesinde, “Ulusal bayram ve anma günleri için alınan tertip ve düzen ile uygulamalarda Ankara halkının günlük yaşamında herhangi bir mağduriyet yaratılmaması ve genel hayatı olumsuz etkilememesi hiç kuşku yoktur ki esas olmalıdır” ifadeleri yer aldı.



Genelgede, “Bu nedenle Ankara ili mülki hudutları dahilinde, milli bayramlar ile mahalli ve anma günleri törenlerinin icrasında önemli arterler ile ana caddelerde ve benzeri mahallerde bundan sonra genel hayatı olumsuz etkileyebilecek yaya-motorize herhangi bir program uygulaması yapılmayacaktır.



Ankara il merkezinde Cinnah Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Dikmen Caddesi, İnönü Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı öncelikli olmak üzere kent trafiği akışının çok yoğun sağlandığı diğer ana arterlerde de, ulusal ve uluslararası nitelikte takvim ve programlara bağlanmış faaliyetler dışında, gerekçesi ne olursa olsun hiçbir faaliyet programlara alınmayacaktır” denildi.



Aynı genelge gerekçe göstererek Ankaralı seğmenlerin 1932’den beri düzenlediği Ata’ya Saygı Yürüyüşü de iptal edildi. Bu yürüyüşün iptalinde, seğmenleri temsil etme iddiasındaki başka derneklerin yürüyüş yapma talebinin de etkili olduğu öğrenildi. Valiliğin seğmenlerin yürüyüşü ve Garnizon Koşusu’na izin vermemesine karşın başkentin bütün ana caddelerinin kullanıldığı, “Büyük Atatürk Koşusu”na izin verildi. Dikmen Keklikpınarı’nda başlayan koşunun, genelgedeki ‘ulusal ve uluslararası nitelikte takvim ve programlara bağlanmış faaliyetler dışında’ ifadesinin kapsamına girdiği için koşulabildiği belirtildi. Koşunun Türkiye Atletizm Federasyonu takviminin yanı sıra, 2010 Avrupa Atletizm Birliği takviminde de bulunması izin verilmesinde etkili oldu.







Erkeklerde 309, kadınlarda 52 sporcunun katıldığı koşu nedeniyle tüm güzergâh

trafiğe kapanırken, güzergâha çıkan tüm yollarda trafik sıkışıklığı yaşandı.





Gökçek: Tören alanı Eskişehir Yolu’nda olmalı



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Hep dedim ki bu törenleri Eskişehir Yolu üzerine alalım. Orası tören alanı olarak ilan edilirse 15 bin kişilik bir tribün yapalım dedim. Bu şekilde şehir içi trafik etkilenmezdi” dedi. Bu arada Gökçek ve eşi Nevin Gökçek tarafından Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 91. yıldönümü dolayısıyla Gençlik Parkı’nda resepsiyon verildi.





Kılıçdaroğlu: Bazı gelenekler önemlidir



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi twitter’da Garnizon Koşusu’nun yapılamamasını eleştirdi ve “Bazı gelenekler önemlidir ve devamı gerekir” dedi. CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil de, “Bu günü bayram olarak kutlamamız gerekirken, yasaklarla giden bir sürecin işlediğine tanık olduk ve bunu üzüntüyle yaşadık” dedi.





İptaller Meclis’e taşındı



Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 91. yıldönümü nedeniyle Ankara’da geleneksel olarak düzenlenen Garnizon Koşusu ve Seğmen Alayı Yürüyüşü’nün iptal edilmesi CHP ve DSP’li milletvekillerince eleştirildi. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek de, konuyu TBMM’ye taşıyarak İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a Seğmen Alayı Yürüyüşü’nün neden iptal edildiğini sordu. Dibek’in Atalay’a yönelttiği sorular arasında, “78 yıldır trafik sorunu yaşatmayan ve bu yüzden serbest olan yürüyüş neden bu sene yasaklanmıştır? ‘Seğmen Alayı Yürüyüşü’ ile ilgili Ankara halkının bir şikâyeti söz konusu mudur?” da var.



DSP Genel Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan da Garnizon Koşusu’nun iptali nedeniyle Atalay’a bir mektup gönderdi. Gürkan, Ankara Valiliği’nin Garnizon Koşusu’nu fiilen engellediğini ifade ederek, “Ankara Valiliği’nin Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin kutlanmasını fiilen engellemesini İçişleri Bakanı olarak onaylıyor musunuz? Onaylamıyorsanız, bu ‘gayri milli’ engelleme eylemi hakkında yetkinizi kullanarak soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman da yaptığı yazılı açıklamada, “kabul edilemez” olarak nitelediği bu iptal için, “Bu izinleri vermeyenler başta Ankara Valisi ve hatta İçişleri Bakanı olmak üzere derhal görevden alınmalıdır” yorumu yaptı.





Genelkurmay açıkladı



Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 91. yılı nedeniyle düzenlenen geleneksel törenler, valilik engeline takıldı. Genelkurmay Başkanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 91. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, her yıl geleneksel olarak icra edilen ’Garnizon Koşusu’, kullanılacak güzergâhın tahsis edilmemesi nedeniyle yapılamamıştır” ifadeleri kullanıldı.