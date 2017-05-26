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Ankara Valiliği, "Bombalı saldırı riskini artırıyor" dedi, güneş battıktan sonra ateş yakmayı, şarkı-türkü söylemeyi yasakladı!

"Her ne suretle olursa olsun eylem yapılması..."

26 Mayıs 2017 17:28

Ankara Valiliği, il genelinde başlayan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına ilişkin bir duyuru yayınladı.

DHA'nın haberine göre duyuruda, "Ankara ili genelinde cadde ve sokaklarda güneş battıktan sonra gece geç saatlere kadar ateş yakıldığı ve yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar atılarak eylem yapıldığı görülmektedir" denildi. Yasağın gerekçeleri arasında "terör örgütlerinin eylem yapanlara yönelik bombalı saldırı yapma riskini de artırdığı" gösterildi.

"Bombalı saldırı riskini taşıyor"

"Bu durumun, vatandaşları tedirgin ettiği, kamu düzeni ve güvenliğini bozduğu" belirtilen açıklamada şu noktalara dikkat çekildi:

"Terör örgütlerinin eylem yapan topluluklara yönelik bombalı saldırı yapma riskini artırmakta ve güvenlik güçlerinin bu olaylara müdahalesini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple; ilimiz genelindeki cadde ve sokaklarda güneşin batımından sonra ateş yakmak suretiyle eylem yapılması, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar atmak suretiyle toplantı, basın açıklaması vb. her ne suretle olursa olsun eylem yapılması, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi hükümleri kapsamında yasaklanmıştır.

Yukarıda belirtilen yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ile 28. maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m ile 25/b maddeleri, 5442 Sayılı İl İdare Kanunu’nun 11/C ile 66. madde hükümleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır."

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