Ankara Üniversitesi'nin hesabı hack'lendi, öğrencilere 'sevişmeyin çalışın' mesajı verildi

Ankara Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabı hack'lendi. Konuyla ilgili üniversiteden henüz bir açıklama yapılmazken ele geçirilen hesaptan atılan tweetler sosyal medyayı salladı.

Atılan ilk tweet'te "Saygı Değer Öğrencilerimiz, Vizeler nedeniyle evlerdeki sevişmelerinize ara verip ders çalışınız." denirken, 22 dakika sonra ise "Sınava çalışıyorum gözlerim kapalı, Allah belanı versin milli eğitim bakanı." ifadelerinin yer aldığı bir tweet daha atıldı.

Son olarak "Vizeleriniz çok mu zor? geç saatlere kadar çalışıyor musunuz? Gençliğiniz boşa mı gidiyor? Bizene .mk." mesajı paylaşıldı.