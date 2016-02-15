Ankara Üniversitesi'ne girmek isteyen 11 öğrenci gözaltına alındı

Ankara Üniversitesi'nde kimlik göstermeden ve üstlerini aratmadan zorla girmek isteyen 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Tahsin Güner, Muhammet Bayram'ın haberine göre Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'ne zorla girmeye çalışan 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Güvenlik görevlisinin kimlik sorması üzerine gruptakiler, kimlik göstermeyeceklerini ve üstlerini aratmayacaklarını belirterek içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine yerleşkenin önünde bekleyen çevik kuvvet ekipleri, gruptakileri gözaltına aldı.