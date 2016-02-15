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Ankara Üniversitesi'ne girmek isteyen 11 öğrenci gözaltına alındı

Üstlerini aratmak ve kimliklerini göstermek istemeyen gruba polis müdahale etti

15 Şubat 2016 13:19

Ankara Üniversitesi'nde kimlik göstermeden ve üstlerini aratmadan zorla girmek isteyen 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Tahsin Güner, Muhammet Bayram'ın haberine göre  Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'ne zorla girmeye çalışan 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Güvenlik görevlisinin kimlik sorması üzerine gruptakiler, kimlik göstermeyeceklerini ve üstlerini aratmayacaklarını belirterek içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine yerleşkenin önünde bekleyen çevik kuvvet ekipleri, gruptakileri gözaltına aldı.

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