Ankara Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edildi, öğrenci olarak geri dönüyor

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku bölümünde araştırma görevlisiyken ihraç edilen Dr. Cenk Yiğiter, LYS sonucunda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazandığını duyurdu. Yiğiter, “Cebeci’ye öğrenci olarak girebilmek hem mutluluk veriyor hem hüzünlendiriyor” dedi.

"Barış İçin Akademisyenler Bildirisini" imzalayan ve OHAL KHK’sıyla 6 Ocak’ta ihraç edilen Dr. Cenk Yiğiter, 12 Mart’ta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) aldığı puanla binlerce adayı geride bıraktı. Yiğiter, LYS sonuçlarının açıklamasının ardından sosyal medya hesabında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik Bölümü’nü kazandığını duyurdu.

"Cebeci benim için özel yer"

Yiğiter, Twitter’da Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’e ithafen şunları yazdı:

“LYS sonucumu öğrendim Bay @profdrErkanibis, Ankara Üniversitesi İLEF öğrencisi olacağım kesinleşmiş bulunuyor, hazırlıklar nasıl gidiyor? Akademisyenken bir yıl içinde @profdrErkanibis hakkımda 6 soruşturma açtı. Öğrenci olarak ilk yılda kaç soruşturma açacak, tahminleri alayım.”



Hürriyet’te yer alan ahbere göre Yiğiter, “Kazanamayacağım hiçbir bölüm yoktu, ama ben hiç tereddüt etmeden ilk ve tek tercihle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdim. Öğrencilik ile başlayan ve hocalık ile devam eden Cebeci hayatım 20 yılın ardından ihraç edilmemle ocak 2017’de son buldu. Cebeci benim için özel bir yer. Cebeci’ye yeniden girmek hem mutluluk verecek hem de bir yanıyla da birçok hocanın ihraç edilmesi ve üniversite vasfını yitirmesi nedeniyle hüzünlü de olacak. Öğrencisi olacağım İLEF’in değerli hocalarının yarıdan çoğu ihraç edilmiş durumda. Nitelikli bir eğitim alacağımı da düşünmüyorum ancak öğrenci olarak gireceğim Cebeci Kampusu’na Rektör İbiş’in geleceği günü iple çekeceğim” ifadelerini kullandı.

İş bulabilen akademisyen sayısını sordu

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, OHAL birinci yılını doldururken süreçten en çok etkilenen üniversitelerde belirsizliklerin giderilmediğini söyledi. İrgil, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a yönelttiği önergeyle üniversitelerde tekrar iş bulabilen akademisyen sayısını sordu.

OHAL sürecinde kadro hakkını kaybeden, ihraç edilen ve işsiz kalan akademisyen sayılarının açıklanmasını isteyen İrgil, Bakan Yılmaz’a, “İhraçlarda yapılmış olan hataları gidermek için üniversitelerde kaç komisyon kurulmuştur, bu komisyonların çalışmaları sonucunda kaç akademisyen işine geri döndürülmüştür?” sorusunu yöneltti.