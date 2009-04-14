Ankara Üniversitesi’nden 12. dalga tepkisi

Ankara Üniversitesi Senatosu, 12. Ergenekon dalgası kapsamında üniversitelere yapılan operasyonlarla ilgili “Derin kaygı duyuyoruz” dedi.



Ankara Üniversitesi Senatosundan yapılan açıklamada, "Ergenekon" soruşturmasıyla ilgili "Çağdaş bir hukuk devletinde karşılaşılması mümkün olmayan uygulamaların, üniversitelere ve onların mensuplarına da yansımış olmasından derin kaygı duymaktayız" denildi.



Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Üniversitesi Senatosunun dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırdığı açıklamaya yer verildi.



Açıklamada, "üniversitelerin ve akademik yaşamın en fazla zararı, demokrasinin kesintiye uğradığı ve hukukun siyasallaştığı dönemlerde gördüğü" belirtilerek, şunlar kaydedildi:



'İnancımızı koruyoruz'



"Ankara Üniversitesi, demokratik sürecin işleyişini engellemeye yönelik her türlü davranış ve girişimin karşısında durmayı, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetin temel değerlerine ve kazanımlarına bağlılığın bir gereği saymaktadır. Ancak bir süredir üzüntüyle izlediğimiz, çağdaş bir hukuk devletinde karşılaşılması mümkün olmayan uygulamaların, demokratik toplumun vazgeçilmez kurumları olan üniversitelere ve onların mensuplarına da yansımış olmasından derin kaygı duymaktayız. Hukukun üstünlüğünü, çağdaş eğitim ve çağdaş yaşamın güvencesi olarak gören Ankara Üniversitesi, bağımsız yargı organlarının sorumluluğu altındaki adli sürecin hızlı ve doğru işleyeceğine olan inancını korumak istemektedir."



Bu arada, Senato üyelerinin Başkent Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edeceği bildirildi.

