Ankara Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 14 kişi serbest

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 kişinin, 14'ü serbest bırakılırken, diğer 19 şüphelinin ifade süreçlerinin ise devam ettiği, işlemleri tamamlanan zanlılardan bazılarının da serbest bırakılabileceği öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, Ankara Üniversitesinde, bütçeden bilimsel araştırma projelerine sağlanan fonlarda 2009-2011 yıllarında sahte imzalarla yolsuzluk yapıldığı yönünde üniversiteye gelen ihbar üzerine konu YÖK Başkanlığı'na iletilmiş, savcılığa yapılan ihbarın ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçmişti.

Yaklaşık 3,5 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı belirlenen soruşturmanın ardından düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alınırken, eski Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı N.H'nin ise ABD'de olduğu için yakalanamadığı belirtilmişti.