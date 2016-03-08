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Ankara Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonu; 33 kişi gözaltına alındı

Yolsuzluğu organize ettiği iddia edilen eski Rektör Yardımcısı N.H'nin ABD'de olduğu öğrenildi

08 Mart 2016 20:08

Ankara Üniversitesi'nde proje yolsuzluğu yaparak 3 buçuk milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 33 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden söz konusu suç eylemini organize ettiği öne sürülen eski Rektör Yardımcısı N.H'nin ABD'de olduğu öğrenildi. 

CNN Türk'ün haberine göre, Ankara Üniversitesi'nde 2010-2012 yılları arasında yapılan bilimsel araştırmaları inceleyen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Hukuk Müşavirliği, yapılan işlemlerin kanunsuz olduğunun tespit edilmesi üzerine bir süre önce, üniversitenin projeleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Eylemi gerçekleştirenlerin üniversiteyle ilişiklerinin kesildiğinin belirlenmesi üzerine hukuk müşavirliği konuyla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan soruşturmada eski Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı N.H. ile 14'ü üniversite görevlisi toplam 34 kişinin, üniversite bütçesinden bilimsel araştırma projelerine sağlanan fonları usulüne uygun kullanmadığı tespit edildi.

Zanlıların bilimsel araştırma projelerini, süreleri dolmasına rağmen tamamlanmadığı halde bölüm başkanlarının yerine imza atmak suretiyle tamamlanmış gibi gösterdikleri, bu yolla anlaşmalı firmalara üniversite bütçesinden yaklaşık 3,5 milyon lira ödenmesini sağladıkları ve bu paradan da pay aldıkları belirlendi.

Projeleri, ilgili bölüm başkanlarının bilgisi olmadan yerlerine imza atmak suretiyle onay verilmiş gibi gösterdikleri belirlenen zanlılarla söz konusu firma yetkilileri de gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında İstanbul ve İzmir'den de gözaltıların olduğu, örgüt yöneticisi olduğu ileri sürülen eski rektör yardımcısının ise Amerika'da olduğu için gözaltına alınamadığı belirtildi. Konuyla ilgili eski bir kadın öğretim görevlisinin de hamile olduğu için Ankara'ya getirilmeden gözaltına alındığı, Adana emniyetinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlıların, sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınmaya başlanacağı belirtildi.

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