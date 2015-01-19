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Ankara Üniversitesi'nde taşlı sopalı Charlie Hebdo kavgası

Ankara Üniversitesi'nde Charlie Hebdo ile Hrant Dink anması düzenlemek isteyen öğrencilerle karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik yaşandı

19 Ocak 2015 17:01

Ankara Üniversitesi'nde Charlie Hebdo ile Hrant Dink anması yapmak isteyen öğrenciler ile kampüs önünde açıklama yapan öğrenciler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Polis gruplara biber gazı ile müdahale etti.

Tahsin Güner ve Muhammet Bayram’ın DHA’da yer alan haberine göre, Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesinde toplanan öğrenciler, karikatür krizine neden olan Charlie Hebdo dergisi ile açıklama yapmak ve ölümünün 8. yılında Hrant Dink için anma düzenlemek istedi. Etkinliğe karşı çıkan karşıt görüşlü öğrenciler ise yerleşke önünde bir araya geldi.

Yapılan açılamanın ardından yerleşke önünde slogan atan öğrenciler ile kampüs içerisinde bulunan öğrenciler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Birbirlerine taş ve soda şişesi atan gruplara polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti.

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