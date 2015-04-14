Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler birbirine girdi, eğitime ara verildi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan gerginlik nedeniyle bugün ve yarın için eğitime ara verildi.

Fakültede gerginlik

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik çıktı. Çevik kuvvet ekipleri okul kampüsüne girerek grupları okuldan çıkardı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde iki grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine çevik kuvvet ekipleri kampüs içine girerek gruplar arasında barikat kurdu. Gruplar çevik kuvvet ekipleri tarafından ayrı ayrı okuldan çıkarılarak uzaklaştırıldı. Gerginlik nedeniyle okulda polis ekipleri tarafından boşaltıldı.