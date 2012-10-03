Ankara Üniversitesi'nde Erdoğan'a protesto: 19 öğrenci gözaltında

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Üniversitesi 2012-2013 Akademik Yıl açılış törenine katılması bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Erdoğan'ın konuşma yapacağı salona güvenlik gerekçesiyle sadece listede ismi olanlar alındı. Akreditasyon uygulaması üniversite binasına alınmayanların tepkisine neden oldu. Çevik kuvvet polisleri, Erdoğan'ın gelişi sırasında ve bina önünde protesto gösterisi düzenlemek isteyen öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. 19 öğrenci gözaltına alındı. Erdoğan konferansta yaptığı konuşmada, öğrencilere 'tavırlarını daima hoşgörü ve demokrasiden yana koymaları gerektiği' tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan'ın Ankara Üniversitesi’nin akademik yıl açılışındaki konferansına katılması nedeniyle üniversitede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Morfoloji binasında gerçekleştirilen konferansa sadece listede adı olanlar alındı. Öğrenci ve öğretim üyeleri ise yapılan aramalardan sonra salona alındı.

Öğrencilere gazlı müdahale

Erdoğan'ın, törenin yapılacağı Ankara Üniversitesi Morfoloji binasına gelişi sırasında, Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi oldukları belirtilen bir grup, protesto eylemi yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin barikat oluşturarak durdurduğu grup direnince, biber gazıyla müdahalede edildi. Polis, eylemde ısrar eden gruptan 19 kişiyi gözaltına aldı. Öğrenciler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Erdoğan'dan öğrencilere tavsiyeler

Erdoğan, konferansta yaptığı konuşmada “Sakın ailenizi unutmayın, aile millet demektir. Kibir ve gurur asla yanınıza yaklaşmasın. Tavrınızı daima hoşgörü ve demokrasiden yana koyun. Şiddet, terör ve kötü alışkanlıklara karşı her zaman mesafeli olun” diye konuştu.

''Ankara Üniversitesi'ni, araştırma üniversitesi olarak, el birliğiyle dünya çapında bir marka haline getireceğimize inanıyorum'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti :

''Üniversitelerde farklı görüş ve düşünceler olabilir. Bu gayet doğaldır ama farklılık adına toplumum ve ülkenin gerçeklerinden de kopulmaması, sağduyunun muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor. Ankara Üniversitesi'ni işte bu farklılık ve aykırılıkla sağduyu arasındaki dengeyi kurabilmiş eğitim kurumlarımızdan biri olarak görüyorum.''

'En büyük yatırımı eğitime'

Erdoğan, bilimsel faaliyetlerde, özellikle araştırma-geliştirme alanlarında başarı kaydetmeden, diğer alanlarda daha büyük başarıları yakalamanın mümkün olmayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

''Bunun için iktidara geldiğimiz günden beri en büyük önemi eğitime veriyor, en büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. Çok açık söylüyorum, mali olarak bütçemizin neredeyse yüzde 50'si, personel olarak neredeyse yüzde 50'ye yakınını eğitime veriyoruz. Eğitimi, bütçenin birinci sırasına çıkardık."

'Destek olmadan yapamayız'

Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Üniversitelerimizin demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin, yenilikçiliğin lokomotifleri haline getirmeden geleceğe ilişkin hedeflerimize istediğimiz sürat ve kapsamda ulaşamayız. Samimi olarak şunu ifade ediyorum; üniversitelerimizin, bilimin, bilim insanlarımızın desteği, yol göstericiliği olmadan daha büyük başarılara biz ulaşamayız. Hedefimiz araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynağı, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te, gayri safi milli hasılamızın yüzde 3'üne çıkarmaktır. Bu büyük bir hedef, iddialı bir hedeftir. Biz bu hedefe ulaşmakta kararlıyız ve buna kilitlenmiş durumdayız.''

'60 kişilik koğuşta yattım'

Kendi öğrencilik yıllarında, daha öncesinde ve sonrasında ''Eğitime bütçe'', ''Harçlar kaldırılsın'', ''İki-üç kişilik yurtlar istiyoruz'' sloganlarının sık sık duyulduğunu kaydeden Erdoğan, ortaöğretim çağında 60 kişilik koğuşta yattığını anlattı. Bu özlemlerin hepsinin bugün hayata geçirildiğini, yurtlarda üç kişinin kaldığı, tuvaleti banyosu içinde olan, tek tek çalışma masalarının bulunduğu odalar tesis ettiklerini ifade eden Erdoğan, ''Neden? Bizim yavrularımız bizim çektiklerimizi çekmesin, geleceğe farklı bir özgüven ve inançla yürüsün. Biz onların hizmetkarıyız'' dedi.