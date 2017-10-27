Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş: Deniz Bey, yavaş yavaş komadan çıkıyor (1) 

ANKARA (DHA) - ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. İbiş, Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, \"Deniz Bey yine yoğun bakım altında. Genel durumu stabil. Yaşamsal bulguları iyi solunumu kendisine ait herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz Bey, yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor. Sözleri anlıyor, basit komutları yerine getiriyor. Yine yoğun balkımda tedavisi devam edecek\" diye konuştu.