Ankara Üniversitesi rektörü: Bunları yapanlar zavallı cahillerdir

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş üniversitesine bağlı onlarca bilim insanın atılması için liste oluşturarak YÖK’e gönderdiği yönündeki suçlamalara Twitter’dan yanıt verdi.

Duvar'da yer alan habere göre İbiş, twitter hesabından, “Tehdit, iftira, hakaret, yalan, küfür, şiddet, terör…hepsi insani yetersizlik belirtisidir. Bunları yapanlar hem zavallı hem de cahillerdir” paylaşımında bulundu.

Erkan İbiş'in rektörü olduğu Ankara Üniversitesi’nde son bir yılda barış imzacısı yaklaşık 100 akademisyen OHAL KHK’larıyla atılmıştı. Atılan bilim insanlarının hiçbiri hakkında herhangi bir yargı kararı bulunmuyor. Açılan soruşturmalar ise 1,5 yıldır sonuçlandırılmadı.