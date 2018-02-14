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Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Mülkiye'de öğrenci topluluklarını kapattı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Mülkiye'deki öğrenci topluluklarının çalışmalarına izin vermedi

14 Şubat 2018 11:50

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Mülkiye'deki öğrenci topluluklarının çalışmalarına izin vermedi.

Mülkiye Haber'in haberine göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (Mülkiye) öğrenci topluluklarının çalışmalarına izin vermedi.

Geçen dönem başında öğrenci topluluklar için yeni bir düzenleme yapan ve fakülte düzeyinde topluluk kurulmasını yasaklayan ve yeni şartlar getiren Ankara Ünivresitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS), danışmanı SBF’den (Mülkiye) olan tek bir topluluğa izin verdi.

Yıllardır çalışmalarını sürdüren Tiyatro Topluluğu, Mülkiye Bisiklet Topluluğu, Sosyalist Düşünce Topluluğu, Yenilikçi Düşünce Topluluğu, Mülkiye Ekonomi Topluluğu ve Edebiyat Topluluğu’nun başvuruları reddedildi. SKS, kabul edilen öğrenci topluluklarının listesini yayınladı.

Toplam 51 öğrenci topluluğunun başvurusunu kabul eden SKS, Mülkiye’den sadece Mülkiye Gençlik’i kabul etti.

 

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