Ankara Üniversitesi'nden personel alım şartı: Baskı ve stres altında çalışabilmek

Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının, sözleşmeli personel alımı şartları arasında, "Baskı ve stres altında çalışabilmek" maddesi var.

Ankara Üniversitesi'nin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere açılan ilan kapsamında 6 bilişim personeli işe alınacak. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı'nda aranan şartlar arasındaki özel şartlar kısmında ise “baskı ve stres altında çalışabilmek” dikkat çekiyor.

Evrensel'den Burcu Yıldırım'ın haberine göre Ocak ayında açılan ilana başvurular 4 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. “Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,” genel şartlarının dışında aralarında “En az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak, bilişim sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak, baski ve stres altında çalışabilmek, yoğun iş temposunda çalışabilmek” şartlarının da bulunduğu özel şartlar aranıyor.

İlan metni şöyle: