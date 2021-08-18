Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması

Ankara Üniversitesi’nde 16 fakültenin dekanlıklarına asaleten atama kararı alındı. Tıp fakültesinde vekaleten dekan görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk'ün yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Zehra Aycan atandı.

Tıp fakültesi dışında, 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanlar ile ilgili asaleten atama kararı alındı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Ankara Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, fakülteler ve dekanların listesi şu şekilde:

- Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi / Prof. Dr. Levent Kayapınar

- Diş Hekimliği Fakültesi / Prof. Dr. Kaan Orhan

- Eczacılık Fakültesi / Prof. Dr. Asuman Bozkır

- Eğitim Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

- Fen Fakültesi / Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu

- Güzel Sanatlar Fakültesi / Prof. Dr. Zeynep Erdoğan

- Hemşirelik Fakültesi / Prof. Dr. Ayfer Tezel

- Hukuk Fakültesi / Prof. Dr. Muharrem Özen

- İlahiyat Fakültesi / Prof. Dr. Şamil Dağcı

- İletişim Fakültesi / Prof. Dr. Abdulrezak Altun

- Sağlık Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Emine Özmete

- Spor Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Semiyha Tuncel

- Tıp Fakültesi / Prof. Dr. Zehra Aycan