Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2 öğrenciye silah ve palayla saldıranlara verilen hapis cezası ertelendi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 4 yıl önce iki sol görüşlü öğrenciye satır ve palalarla saldıran 4 saldırganın 3’nün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık İsa Kök’e “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulanarak iki öğrenciye yönelik yaralama suçundan 2 yıl 10 ay 48 gün hapis cezası verdi. Diğer sanıkları ise iki kez 1 yıl 11 ay 22’şer gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, üç sanığın da cezalarını erteledi. Saldırganlardan İsa Kök, hukuk fakültesinden sonra başladığı stajını bitirince avukat olacak.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, öğrencilerin avukatları Nayman ve Yıldırım, saldırının öldürmeye teşebbüs olduğunu belirterek, dosyanın ağır cezaya gönderilmesini, şüphelilerin tutuklanmasını ve iki şüpheliyi bulmak için zanlıların HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Mahkeme tüm talepleri reddetti. 7 Ocak’taki duruşmada kararını açıklayan mahkeme; sanık Kök’e, “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi de uygulayarak iki kez 1 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası verdi. Sanık Mehmet Ali Gelebek ve Emrehan Bayramusta’ya da her iki müştekiye yönelik yaralama eyleminden ikişer kez 1 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası verildi. Üç sanığa verilen cezalar ertelendi.