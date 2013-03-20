Askerlere intihara karşı 'psikolojik destek eğitimi' verilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Ankara Üniversitesi arasında 'Psikolojik Destek Eğitimi İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokolle askeriyede yaşanan intihar olaylarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın talebi üzerine yapılan protokolde lider personelin, maiyetindekilerin askerlik hizmeti süresince yaşayabileceği psikolojik sorunları ve uyum güçlüklerini tanıması, kıta yaşantısında ortaya çıkabilecek intihar olaylarını önlemeye yönelik farkındalığın artırılması ve çözüm yolları hakkında bilgilendirilmesi, bu süreç içerisinde yardım alabileceği birimler ve iletişim mekanizmalarını tanımasının sağlanması hedefleniyor.



Çatışmada ölen sayısını geçti

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile son 10 yılda terör olaylarında 601 şehit verildiğini, intihar eden personel sayısının ise 965 olduğunu itiraf etmişti.