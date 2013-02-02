Ankara Ulus'taki taş bina saray oluyor

Ankara Ulus'taki, 1925 yılında inşa edilen eski Başbakanlık binası, yabancı devlet ve hükümet başkanlarının Türkiye ziyaretlerinde kullanılacak şekilde saraya dönüştürülecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara Valiliği ile aralarında aylardır sürdürdüğü görüşmelerin ardından Ankara’nın en eski binalarından biri olan Ulus’taki tarihi taş hizmet binasını valiliğe devretti.

Bakanlığın nisan-mayıs aylarında Eskişehir yolu üzerinde yapılan son teknoloji ürünü yeni binasına taşınmasının ardından taş bina Başbakanlık’a kalacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Ankara’ya gelecek yabancı devlet başkanları için “saray”a dönüştürülecek binayı Başbakanlık bürokratları inceledi, çalışmalar başlatıldı. Cumhuriyetin “sembol binası” olarak anılan bina 1925’te inşa edilmiş ve Başbakanlık binası olarak kullanılmıştı. Başbakanlık’ın daha sonra bugün Kızılay’da bulunan binasına taşınmasıyla birlikte bina, çeşitli kurumlara ev sahipliği yapmıştı.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, binanın, Gümrük Bakanlığı’nın Eskişehir yolu üzerinde yapılan yeni binasına taşınmasından sonra Ankara Valiliği tarafından kullanılmasına karar vermişti.

Binayla ilgili 1 yıldır süren dedikodular geçen haftalarda netlik kazandı. Cumhuriyet gazetesinden Fikret Kozok'un edindiği bilgilere göre Ankara Valiliği ile Maliye Bakanlığı arasında protokoller geçen haftalarda imzalandı.

Erdoğan binanın yabancı devlet ve hükümet başkanlarının Türkiye ziyaretlerinde kullanılacak şekilde tadilattan geçirilmesini ve gösterişli bir konukevine dönüştürülmesini istedi.

Talep üzerine binanın valilik tarafından kullanılması planından vazgeçildi ve “saray tadilatı” için çalışmalar başlatıldı.



Erdoğan da gezecek



Bu çerçevede yakın zamanda Başbakanlık bürokratları birkaç kez Ulus’taki tarihi binaya giderek incelemelerde bulundu. Başbakan Erdoğan’ın da önümüzdeki günlerde binayı ziyaret etmesi bekleniyor.

Ankara Valiliği yetkilileri, protokol ya da binanın geleceği konusunda “bilgileri olmadığını” savunsa da bu bilgi her iki bakanlık kaynakları tarafından da doğrulandı. Başbakan’ın saray planını yaptığı binanın yaklaşık 500 metre yakınında Devlet Konukevi (Ankara Palas) Türk ve yabancı konuklara, Atatürk’ün ayak bastığı özgün tarihi ortamında hizmet sunuyor.