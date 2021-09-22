Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı: Asgari ücretin 2500-3000 lira olduğu ülkede, 4000 lira kiranın olması hakikaten sorgulanacak bir durum

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, asgari ücretle geçinen bir ailenin üniversitede okuyan çocuğuna ev kiralayamayacağını, “Şimdi asgari ücretin 2500- 3000 lira olduğu bir ülkede hani 3500-4000 lira kiranın olması tabii hakikaten düşünülecek ve sorgulanacak bir durum” diye anlattı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde öğrenciler kendilerine Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu çıkmadığı, kiraların da yüksek olduğunu belirterek 'Barınamıyoruz' diye eylemlere başladı. ATEM Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, kira artışlarını ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle ev kiralarının son iki yıl içerisinde artış gösterdiğini söyleyen Yetkin, yurttaşları yetki belgesi konusunda da uyardı.

Hem ev sahiplerinin hem de kiracıların kendilerine şikayette bulunduğunu ifade eden Yetkin, gelen şikayetlerin tamamının Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ne sahip olmayanlar olduğunu belirtti. Yurttaşların, emlak ofisine girdiklerinde ilk olarak yetki belgesine bakmaları gerektiğini de ekledi.

"Buradaki kira artışları, geçmiş yıllara bakarsanız normalde yüzde 15,8’di"

Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin; üniversitede okuyan çocuğuna ev kiralayamayacağını belirten ATEM Başkanı Yetkin, şöyle konuştu:

"Buradaki kira artışları, geçmiş yıllara bakarsanız normalde yüzde 15,8’di. Yüzde 15 ile yüzde 17 olarak değişiyordu ama şimdi yüzde 60, yüzde 70’lere varan artışlar var. Hatta bazı yerlerde yüzde 100’ün üzerinde artışlar var. Şimdi asgari ücretin 2500- 3000 lira olduğu bir ülkede hani 3500-4000 lira kiranın olması tabi hakikaten düşünülecek ve sorgulanacak bir durum.

Talebelerin zaten ailelerin yüzde 80’i bu asgari ücretle geçinen ailelerin talebeleri… Zaten ailelerin gelirleri olsa ya daire alırlar veya özel okullarda daha iyi imkanlarda okuturlar. Bakıyoruz şimdi bu genelde, yüzde 70, 80 civarındaki öğrencilerin aileleri düşük gelirli aileler. Asgari ücretin üzerinde kira ödemek zorundalar. Yani bunu nasıl karşılayacaklar?"

Kiraların artışı nedeniyle tüm Türkiye'deki yurttaşlara Yetkin, evlerinde boş odası olanların evine bir öğrenciyi alması konusunda çağrı yaptı.

Ankara'da ev kiralarına ilişkin olarak Yetkin, "Kiralar Ankara'da da 1.500-4 bin lira arasında değişiyor. Rakamlar, semte göre farklılık gösteriyor. Bilhassa öğrencilerin bulunduğu semtlerdeki kiralarda geçen seneye göre yüzde 100'e varan artışlar oldu. En çok artış Emek, Beşevler, Cebeci gibi ulaşım imkanlarının kolay olduğu semtlerde görüldü. Şu anda okul ve tayin dönemi olduğu için en çok 1+1 evlere talep var. Kiralık ev talebi karşılanamıyor. Emlakçıların elinde portföy 'yok' denecek kadar az. Yurtlar dolu, öğrenciler yurtlarda da yer bulamıyor" dedi.

"Pandemide kredi faiz oranları düşürülünce gayrımenkul fiyatları yüzde 50'ye varan oranda arttı "

Yetkin, Koronavirüs salgını ile birlikte kiralarda son iki yıl içerisinde ciddi artış yaşandığını anımsatırken şöyle konuştu:

"Geçen sene pandemiden dolayı piyasayı canlandırmak için kredi faiz oranları düşürülünce gayrimenkul fiyatları yüzde 50'ye varan oranda arttı. Vatandaş da amortisman süresini düşürmek için kiraları artırdı. Ayrıca geçen yıl evler boş kaldı, ev sahipleri de o zararı karşılamak amacıyla kiraları artırdı. Bazı ev sahipleri de hâlihazırda kiracı olan vatandaşlardan yüzde 50 zam istiyor. Öyle bir hakları yok. Kira zammı, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasını geçemez. Kiracılar asla tedirgin olmasın. Ayrıca ev sahibi yeni kiracıdan, önceki kiracının ödediği fiyatın TÜFE ortalamasından fazla kira istiyorsa, yeni kiracının buna da itiraz hakkı var.”

"Mal sahiplerinin bile kendi emlakçıymış gibi kiraya verdiğini buradan komisyon istediğini duyduk"

Yetkin, ev sahiplerinin kendi evlerini emlakçıymış gibi kiraya vererek buradan komisyon istediklerini belirterek, sahte emlak danışmanları konusunda şu uyarıyı yaptı:

"Mal sahiplerinin bile emlakçıymış gibi kendi evini kiraya verdiğini ve buradan komisyon istediğini duyduk. Alıcı, satıcı, kiraya veren, kiracı tüm vatandaşlarımız mutlak suretle Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almış emlak danışmalarımızla alışveriş yapmalı. Vatandaşlarımız, yetki belgesini sormalı. Yetki belgesi olmayan kişi emlakçı değildir.