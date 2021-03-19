Ankara Tren Garı saldırısına ilişkin dava ertelendi

103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı'ndaki saldırıda “insanlığa karşı suç işlemek”ten yargılanan Erman Ekici ile 16 firari sanığın davası 9 Haziran tarihine ertelendi.

Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015’te IŞİD tarafından gerçekleştirilen patlamada 103 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Erman Ekici’nin ve 16 firari sanığın yargılandığı davanın görülmesine bugün Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Tutuklu yargılanan sanık Erman Ekici’nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, Ekici ve diğer firari 16 sanık “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “kasten öldürme”, “nitelikli şekilde kasten öldürme”, “resmi belgede sahtecilik”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “tasarlayarak öldürme”, “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme” suçlarından yargılandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, Erman Ekici’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Haziran tarihine erteledi. (İHA)