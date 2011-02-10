-ANKARA TOPTANCILAR HALİNDE YANGIN ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki toptancılar halinin kasalar bölümünde, depodaki nöbetçilerin yaktığı sobadan çıkan alevlerin ahşap ve plastik kasalara sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangın, 10'dan fazla itfaiye aracıyla müdahale edilerek kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, hal esnafı, yangının çıktığı yerin yakınındaki depolardan kasaları dışarı taşıdı. 100 binden fazla kasanın olduğu depoda çıkan yanında ölen ve yaralanan olmadı. Yangının yaklaşık 150 bin liralık maddi hasara neden olduğu bildirildi.