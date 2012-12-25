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Ankara Ticaret Odası'nda yangın

Ankara Ticaret Odası’nın, 20111 yılında Başbakan Erdoğan tarafından açılan yeni binasında yangın çıktı

25 Aralık 2012 01:46

Ankara Ticaret Odası’nın arşiv bölümünde çıkan yangına müdahale edildi. Alevlerin söndürüldüğü binadan şu saat itibariyle yoğun duman yükseliyor.

Ankara Ticaret Odası’nın, 20111 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan yeni binasında yangın çıktı.

Arşiv bölümünde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Şu an alevlerin görülmediği binadan yoğun duman yükseliyor.

Saat 21.30 sularında ATO binasından yükselen alevler üzerine itfaiye yangına müdahale etti.

AK Parti Genel Merkezi’nin hemen karşısında yer alan binadan yükselen dumanlar, Söğütözü Mahellesi’ni kapladı.

Yangının, binanın arşiv bölümünde çıktığı bilgisini ATO Başkanı Salih Bezci verirken, elektrik kontağının neden olduğunun düşünüldüğü alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Halen dumanların yükseldiği binaya itfaiyenin köpük sıkıyor. Başkent’te rüzgarsız bir gece yaşanmasının da ekiplerin işini kolaylaştırdığı kaydediliyor.

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