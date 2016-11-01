Geçtiğimiz hafta yönetim kurulu üyeleri ve başkanın istifa etmesiyle ‘istifa depremi’ yaşayan, Türkiye’nin üye sayısıyla ikinci büyük odası olan Ankara Ticaret Odası’na kayyım atandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından atanan üç kişilik kayyum heyeti akşam saatlerinde ATO’ya gelerek toplantı yaptı. Kayyum Başkanı olarak avukat Abdulhalim Eke atanırken heyet ise şu isimlerden oluşuyor:

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Aypek, Ankara Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu.

8 yönetim kurulu ve 5 yedek yönetim kurulu üyesinin istifasının ardından yapılan ATO Meclis toplantısında da Başkan Salih Bezci de istifa etmişti. İstifaların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu, Beyaz TV Genel Yayın Müdürü Osman Gökçek aday olduğunu resmen açıklamıştı. ATO’da istifa depreminin ardınan TOBB ve Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğe göre süreç şöyle ilerleyecek: Yeni organ üyeleri seçilinceye kadar yönetim kurulunun görevlerinin nasıl ve kimin tarafından yürütüleceği TOBB tarafından atanan kayyum tarafından belirlenecek. 30 gün içinde de yönetim kurulu seçimi yapılacak. Seçilen yönetim kurulu kendi içerisinden de oda başkanını belirleyecek. Başkan, bir yıl sonraki olağan genel kurula kadar oda başkanlığı görevini yürütecek.